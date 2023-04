F1 : Leclerc prêt pour l'exploit, il prévient Red Bull

La rédaction

Charles Leclerc revit à Bakou. Comme l'année dernière, il a décroché la pole position en Azerbaïdjan et a pu s'élancer de la première place lors de l'épreuve du sprint ce samedi, qu'il a terminé à la deuxième place derrière la Red Bull de Sergio Pérez. Ce dimanche à 13h, il s'élancera également de la première place et espère gagner ce Grand Prix, même s'il est conscient du rythme d'enfer imposé par Red Bull.

Après la course, Charles Leclerc, le pilote Ferrari était heureux de cette deuxième place, même s'il a fait un constat implacable sur Red Bull, dans des propos rapportés par motorsport.com : « Cela confirme un peu ce que nous pensions, à savoir que Red Bull a toujours le dessus en course. »

« Nous donnerons tout ce que nous avons »

Le pilote de Ferrari Charles Leclerc a essayé d'analyser la course de sprint disputée à Bakou : « Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne me suis pas trop battu avec Checo parce que je voulais seulement essayer de préserver mes pneus. Je savais que c'était notre point faible. J'ai essayé de rester dans [la zone] DRS de Checo pour qu'il puisse me tracter dans la ligne droite mais ça n'a pas été suffisant. Nous avons perdu un peu trop [de temps] vers la fin avec la dégradation. Nous allons donc voir ce qu'il est possible de faire pour améliorer la situation demain et nous donnerons tout ce que nous avons. »

F1 : Coupe de théâtre pour Leclerc ? Mercedes lâche ses vérités https://t.co/uORY2yoY6w pic.twitter.com/upiqZqUt40 — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

« Nous allons essayer de gagner demain »