Révolution en F1, Verstappen pète les plombs

Pierrick Levallet

En marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan, la F1 a apporté un changement majeur à son format sur sprint. Certains ont bien accueilli cette révolution, mais ce n'est pas le cas de Max Verstappen. Le Néerlandais l'a d'ailleurs fait savoir après avoir terminé à la troisième place lors du sprint ce samedi.

Pour la première course sprint de la saison, la F1 a apporté un changement majeur à son format. La deuxième séance d’essais libres s’est transformée en séance de qualification propre au sprint. Pour certains, cette révolution n’est pas une mauvaise chose, même si elle implique que les pilotes doivent se mettre dans le bain dès le début du week-end. Toutefois, cela ne plaît clairement pas à Max Verstappen. Et le pilote de Red Bull ne l’a pas caché après sa troisième place ce samedi.

F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen annonce son départ https://t.co/sSbK0lukVv pic.twitter.com/WOIiyB3FV1 — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

«Je me suis ennuyé»

« Le nouveau format du Sprint ? Jetez juste ça à la poubelle ! Il est simplement important de revenir à ce que nous avions et de s’assurer que chaque équipe puisse se battre pour la victoire, c’est ce que nous devons essayer de faire [plutôt que] d’essayer de mettre en place toutes ces sortes d’excitations artificielles. Je me suis ennuyé pendant les qualifications d’aujourd’hui. J’aime avoir une séance de qualification dédiée où l’on donne tout, ce qui a été le cas hier et que j’ai bien sûr apprécié. Mais nous avons dû recommencer aujourd’hui. Je me suis dit "mon Dieu, encore une qualification". Je n’aime pas vraiment cela » a lâché le Néerlandais dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Verstappen peut se rattraper dimanche

Peut-être échaudé par sa querelle avec George Russell tant sur la piste qu’en-dehors, Max Verstappen n’a pas mâché ses mots. Très content de l’évolution apportée au format, le pilote de Red Bull aimerait revenir en arrière. Désormais, il va devoir se remobiliser pour la course de ce dimanche. Le Néerlandais partira de la deuxième place, derrière Charles Leclerc. Il peut rattraper sa performance de ce samedi. À voir maintenant s’il arrivera à mettre sa frustration de côté pour obtenir un bon résultat à Bakou.