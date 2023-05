F1 : C’est confirmé, Alpine va provoquer une véritable révolution

La rédaction

Peu en réussite cette saison, Alpine ne s’est clairement pas rassurée en Azerbaïdjan ce dimanche. Respectivement 14ème et 15ème, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont déçu. Le second a d’ailleurs été à deux doigts de percuter de nombreux photographes lors de son arrivée au stand lors du dernier tour. Suite à cette grosse frayeur, la FIA a décidé de passer à l’acte.

Effrayant. Lors de sa rentrée au stand lors du dernier tour du GP d’Azerbaïdjan, Esteban Ocon a dû effectuer un freinage urgent car de nombreux photographes s’étaient mis en place alors que la course arrivait à son terme. Agacé par cette situation dangereuse, le pilote de chez Alpine avait appelé à ce que ce genre de problème ne se reproduise plus.

Ocon n’est pas passé loin du drame, la FIA réagit

Et face au potentiel danger que peut représenter ce genre de situation, la FIA a très rapidement souhaité réagir par le biais d’un communiqué relayé par RMC Sport . « Les Commissaires Sportifs ont entendu les représentants de la FIA et ont déterminé que les représentants ont pris des mesures pour créer la zone du parc fermé et ont également permis aux médias et autres personnels à se rassembler au départ de la voie des stands et du mur des stands lors du dernier tour de course, tandis que la voie des stands était ouverte et avant le dernier arrêt d'Esteban Ocon. Nous avons noté qu'il n'était pas inhabituel pour les représentants d'autoriser de telles personnes à entrer dans la voie des stands juste avant la fin de la course, dans le parcours habituel de préparation du parc fermé et du Podium cérémonie. Cependant, dans ce cas, il y avait un pilote qui devait s'arrêter dans le dernier tour et ça a créé une situation très dangereuse pour ceux qui se trouvaient dans la voie des stands à ce moment-là. Nous avons considéré qu'il était heureux qu'il n'y ait pas eu de conséquences graves à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons souligné que les exigences visant à assurer un événement sûr et ordonné sont primordiales » .

La FIA va s’assurer que des incidents comme celui d’Esteban Ocon ne se reproduisent plus