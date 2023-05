F1 : Une bombe est lâchée pour l’avenir d’Hamilton

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 37 ans, Lewis Hamilton court toujours après un 8ème titre de champion du monde. Figure de proue de Mercedes depuis son arrivée en 2013, le Britannique a cependant plus d’une fois laissé planer le doute sur son avenir au sein de l’écurie allemande. Alors qu’un chassé-croisé avec Ferrari se présage, Toto Wolff a tenu à tempérer les ardeurs.

De quoi sera fait l’avenir de Lewis Hamilton. Alors que « King Lewis » semble toujours rencontrer certains problèmes au volant de la W14, de plus en plus de rumeurs agitent l’esprit du champion britannique et de son écurie Mercedes. Tout d’abord, Hamilton a dû faire face à la possible idée de prendre sa retraite, lui qui est désormais âgé de 37 ans. Mais en début de saison, son coéquipier et compatriote George Russell avait rapidement coupé court à cette éventualité. « Hamilton à la retraite ? Non, je le vois chez Mercedes pour quelques années encore. Vous remarquez dans tout ce qu’il fait qu’il a toujours ce feu en lui. Je peux certainement le voir courir ici chez Mercedes et en F1 encore quelques années. Le fait que la saison dernière n’ait pas été géniale était un nouveau challenge pour lui » .

Hamilton chez Ferrari, Charles Leclerc vers Mercedes ?

Récemment, une bombe avait été lâchée par l’écrivain Léo Turrini, concernant la possible arrivée de Charles Leclerc chez Mercedes en 2024. Le Monégasque viendrait ainsi prendre la place de Lewis Hamilton au sein de l’écurie allemande. Mais de son côté, le Britannique avait été quant à lui, envoyé chez Ferrari par Eddie Jordan. « Je pense qu'il aimerait gagner son huitième titre, mais je suis convaincu qu'il devrait aller chez Ferrari. Mais c'est juste moi qui raconte n'importe quoi. La raison à ça, c'est que je ne veux pas qu'il soit dépassé, et je pense que lorsqu'il était chez McLaren, il s'est bien débrouillé, mais il est rapidement passé chez Mercedes » , déclarait ce dernier.

Toto Wolff affirme sa volonté de prolonger Lewis Hamilton