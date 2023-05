F1 : Hamilton chez Ferrari, c’est validé

La rédaction

Il y a quelques jours, la presse italienne a lâché une bombe concernant le futur de Charles Leclerc. En Italie, on assure que le Monégasque pourrait quitter Ferrari pour rejoindre Mercedes. De son côté, Lewis Hamilton ferait le chemin inverse. Un transfert qui aurait du sens pour Eddie Jordan.

Auteur d'une saison blanche en 2022, Lewis Hamilton n'est pas plus en réussite cette année. Son rêve de huitième titre mondial s'envole de Grand Prix en Grand Prix, et à 38 ans, le temps est compté pour le Britannique. En l'état, Mercedes n'est pas en mesure de lui offrir une monoplace capable de battre les Red Bull. Aucune écurie n'en est capable d'ailleurs mais après 10 ans au sein de l'écurie allemande, l'heure est peut-être venue au changement pour King Lewis . Pour la presse italienne, Charles Leclerc pourrait le remplacer chez Mercedes tandis qu'il ferait le chemin inverse. Eddie Jordan veut que cela se concrétise et que Lewis Hamilton défende les couleurs de la Scuderia .

«Je suis convaincu qu'il devrait aller chez Ferrari»

Pour TalkSport , Eddie Jordan a confié son envie de voir Lewis Hamilton remporter son huitième titre chez Ferrari. « Je pense qu'il aimerait gagner son huitième titre, mais je suis convaincu qu'il devrait aller chez Ferrari. Mais c'est juste moi qui raconte n'importe quoi. La raison à ça, c'est que je ne veux pas qu'il soit dépassé, et je pense que lorsqu'il était chez McLaren, il s'est bien débrouillé, mais il est rapidement passé chez Mercedes », a déclaré le natif de Dublin, convaincu qu'Hamilton doit partir vers d'autres horizons.

«Je pense qu'il est temps qu'il passe à autre chose»