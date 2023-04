F1 : «Il n’oubliera pas», Verstappen prépare sa vengeance

Hugo Chirossel

Alors que le sprint du Grand Prix d’Azerbaïdjan avait lieu samedi, avant la course qui se tiendra ce dimanche, la tension était à son comble entre Max Verstappen et George Russell. Très agressif dans les premiers tours, le pilote Mercedes a endommagé la monoplace du double champion du monde. Un fait que le Néerlandais n’oubliera pas d’après Christian Horner.

« Attends-toi à la même chose la prochaine fois ! Con****... » Max Verstappen avait un message à faire passer à George Russell après la course sprint qui a eu lieu samedi, à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Très agressif au départ, le pilote Mercedes a réussi à dépasser le Néerlandais dès le premier tour, mais il a également endommagé sa monoplace. Une manœuvre que Max Verstappen a très peu appréciée.

F1 : Leclerc prêt pour l'exploit, il prévient Red Bull https://t.co/Y6t9ta9jm3 pic.twitter.com/hlgulnehd1 — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Plus borné, tu meurs ! »

« Je respecte beaucoup tous les pilotes. Mais là c’est du George typique. Plus borné, tu meurs ! C’est un peu du bon sens ce que vous faites au premier tour. Vous n’avez qu’à vous imaginer à notre place. Ils sont plus lents que nous et risquer autant au premier tour, je pense que ce n’est pas très gratifiant. De toute façon je l’aurais eu quelques tours après. Il y a aussi un risque d’endommager votre voiture, pas seulement la mienne. Bien sûr, j’ai eu un trou dans mon ponton, mais il pourrait aussi avoir une crevaison et sa course est également terminée », a déclaré Max Verstappen après le sprint.

« C’était probablement bien que George ait gardé son casque ! »