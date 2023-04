F1 : « C**nard », Verstappen part au clash avec Mercedes, ça va chauffer !

La rédaction

Suite à la course sprint ayant eu lieu samedi après-midi à Bakou, en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui se déroulera ce dimanche, un accrochage a eu lieu lors du premier tour entre Max Verstappen et George Russell. Un accrochage qui n'a pas du tout était du goût du Néerlandais qui l'a bien fait savoir à son agresseur, après la course.

Suite à l'accrochage qui a fait des dégâts sur la voiture de Verstappen, avec notamment une partie cassée du ponton, le pilote Red Bull a fait voir du pays au pilote Mercedes dans un échange capté ou George Russell explique qu'il n'avait pas d'adhérence. Des explications qui n'ont pas convaincu le double champion du monde qui a lancé à Russell, qui était en train de s'éloigner : « Attends-toi à la même chose la prochaine fois ! Connard... »

« C'est comme avec lui, dès qu'il a tort, il s'en va »

À froid, Max Verstappen était toujours remonté contre George Russell, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Je pensais que j’étais juste là où il faut dans le deuxième virage. Je lui ai laissé suffisamment d’espace. Je pense qu’il m’a enfermé. Il me dit ’j’avais des pneus froids’. Eh bien, nous avons tous des pneus froids, ce n’est pas une excuse. Je n’aime pas quand quelqu’un a ce genre de réaction : ’Je n’ai rien fait de mal’ et s’en va. C’est comme ça avec lui quand il a tort, il s’en va. Je ne le dépassais pas. Il me rattrapait. J’essaie juste d’éviter les ennuis. C’est deux visions. C’est mon point de vue, c’est son point de vue, peu importe... A sa place, j’essaierais de me battre mais de ne pas me crasher sur quelqu’un parce que ce n’est pas ce que vous voulez faire. »

Révolution en F1, Verstappen pète les plombs https://t.co/qLOlGbDPfR pic.twitter.com/XFoeMjLLtt — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

« C'est du George typique : plus borné, tu meurs »