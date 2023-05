F1 : Catastrophe chez Alpine, Ocon et Gasly mettent une grosse pression

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de saison d'Alpine tourne clairement au cauchemar. A Bakou, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont fini très loin au classement, ce qui commence à inquiéter les deux pilotes français qui ne devaient pas s'attendre à un tel fiasco puisqu'après quatre courses, chacun d'entre eux ne compte que quatre points au compteur.

Quatrième force du plateau la saison dernière, Alpine attaquait 2023 avec ambition et surtout avec un nouveau projet 100% français puisque Pierre Gasly a récupéré le baquet de Fernando Alonso. Mais force est de constater que c'est un échec pour le moment. Et pour cause, Esteban Ocon n'est entré qu'une seule fois dans les points, tandis que Pierre Gasly l'a fait deux fois, mais les deux pilotes possèdent le nombre de points, à savoir quatre, le tout en quatre courses. Un total famélique compte tenu des ambitions affichées avant le début de la saison. Et cela ne semble s'améliorer puisque l'écurie française a connu un nouveau week-end catastrophique à Bakou. Déjà hors des points lors de la course sprint, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé respectivement 14e et 15e du Grand Prix dimanche. Une situation qui commence à inquiéter les deux pilotes.

F1 : Fiasco pour Gasly et Ocon, la mise en garde d’Alpine https://t.co/1kNtXlyXYL pic.twitter.com/bgsF0rNbPV — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Ocon attend beaucoup mieux d'Alpine

« J’ai tout donné en priant pour que la stratégie fonctionne avec une voiture de sécurité ou un incident en fin de course, mais les choses n’ont pas joué en notre faveur. Nous pouvons être fiers de nos efforts. J’ai attaqué jusqu’au bout en tirant le maximum des pneus durs. Sur la fin, je me suis fait une petite frayeur en voyant des gens se rassembler dans la voie des stands alors que la course n’était pas terminée. Plus de peur que de mal heureusement, mais nous devons nous assurer que cela ne se reproduise plus. Nos performances ne sont pas au niveau souhaité et, après ce week-end d’apprentissage, nous avons l’occasion de tout analyser pour revenir plus forts à Miami. Je suis convaincu que nous parviendrons à le faire », lâche Esteban Ocon dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Et un avis partagé par Pierre Gasly.

Gasly s'agace après ce «week-end très frustrant»