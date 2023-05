F1 : La balade de Verstappen

Arnaud De Kanel

Après un week-end de course intense à Bakou, la Formule 1 ne se repose pas et enchaine directement avec le Grand Prix de Miami. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire de la discipline qu'une course sera disputée dans la 'Magic City'. La saison passée, c'est Max Verstappen qui l'avait emporté sans encombre.

La Formule 1 s'exporte aux Etats-Unis ces dernières années, encore plus cette saison. Pour la deuxième fois de son histoire, elle fera escale à Miami, un an après un premier passage réussi, du moins en dehors de la piste où toutes les stars américaines avaient afflué, puisqu'en course, le spectacle n'avait pas été au rendez-vous. Max Verstappen avait outrageusement dominé la première édition de ce Grand Prix de Miami.

Verstappen seul au monde

A Miami l'an passé, Max Verstappen n'avait rien laissé à ses rivaux, mis à part la pole position comme il le fait souvent. Le Néerlandais n'est pas un spécialiste du samedi et c'est Charles Leclerc qui en avait profité pour s'élancer de la première place sur la grille. Le Monégasque n'aura tenu que 9 petits tours avant de céder face à la puissance de la Red Bull. Dès le départ, Verstappen avait pris le meilleur sur Carlos Sainz en le dépassant et au neuvième tour donc, il n'avait fait qu'une bouchée de Leclerc, leader du championnat à ce moment-là. La suite avait été un long fleuve tranquille pour le double champion du monde, réellement attaqué au 50ème tour par le Monégasque après une irruption de la voiture de sécurité pendant six tours. A l'arrivée, Max Verstappen s'était donc imposé avec le meilleur tour en course après avoir passé 48 des 57 tours en tête de la course. Une démonstration.

Un tournant du championnat

Ce Grand Prix de Miami avait d'ailleurs marqué un tournant dans la saison. En effet, Charles Leclerc était leader du championnat avant et après ce Grand Prix. Sauf que son avance sur Verstappen s'était considérablement réduite après la victoire du Néerlandais. En signant sa 23ème victoire en carrière, la 3ème de sa saison en 5 courses, le Néerlandais était revenu à 19 points de son rival. La suite, on la connait.