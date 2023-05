F1 : Verstappen est inarrêtable, grand danger pour Alonso

Arnaud De Kanel

Piégé par la voiture de sécurité, Max Verstappen s'est contenté de la deuxième place à Bakou ce dimanche. Mais pour la quatrième fois en quatre Grand Prix disputés cette saison, le Néerlandais est donc monté sur le podium. Il dépasse donc le regretté Ayrton Senna et chasse désormais Fernando Alonso.

« J’ai joué de malchance avec le timing de la voiture de sécurité, en effectuant mon arrêt au stand juste avant son entrée en piste. Cela m’a coûté deux positions. J’ai rapidement été en mesure de passer Charles [Leclerc] mais je n’ai jamais réussi à passer Checo. Mes pneumatiques surchauffaient beaucoup lorsque je le suivais de près et l’équilibre de ma voiture n’était également pas optimal », déclarait Max Verstappen après la course. Dans la globalité, le double champion du monde n'a pas apprécié ce week-end de course particulier avec un tout nouveau format. Cela s'explique peut-être par le fait qu'il ne l'ait pas dominé. En effet, Verstappen n'a terminé premier que lors de la première séance d'essais libres. Malgré tout, il a signé un nouveau podium qui lui permet de dépasser Ayrton Senna.

Verstappen devant Senna

Max Verstappen aligne les podiums cette saison. Il est le seul pilote à être monté sur la boite lors des quatre premières courses disputées. Le Néerlandais profite de la supériorité de sa Red Bull pour écrire un peu plus l'histoire de la Formule 1. A Bakou, il est monté sur la boite pour la 81ème fois de sa carrière. Ainsi, il fait mieux qu'Ayrton Senna, disparu il y a 29 ans jour pour jour, et ses 80 podiums. Le prochain objectif pour Verstappen est Fernando Alonso.

Alonso n'a qu'à bien se tenir

Le double champion du monde en titre est le septième pilote qui comptabilise le plus de podiums dans l'histoire de la Formule 1. Après avoir dépassé Ayrton Senna dans ce classement, il regarde devant lui et aperçoit Fernando Alonso. Le Taureau des Asturies est monté sur la boite à 101 reprises dans sa carrière et il serait bien inspiré de poursuivre sur sa lancée du début de saison où il avait signé 3 podiums consécutifs pour ne pas voir Verstappen lui ravir sa place. Le Néerlandais devra tout de même cravacher s'il veut battre le record de Lewis Hamilton.

Top 10 des podiums en F1

1 - Lewis Hamilton (192 podiums)

2 - Michael Schumacher (155 podiums)

3 - Sebastian Vettel (122 podiums)

4 - Alain Prost (106 podiums

5 - Kimi Raikkonen (103 podiums)

6 - Fernando Alonso (101 podiums)

7 - Max Verstappen (81 podiums)

8 - Ayrton Senna (80 podiums)

9 - Rubens Barrichello (68 podiums)

10 - Valtteri Bottas (67 podiums)