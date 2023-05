F1 : Verstappen dans le dur ? Red Bull sort du silence

La rédaction

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a vu l’écurie RedBull asseoir sa domination sur ses concurrents, avec la victoire de Sergio Perez mais également la 2ème place de Max Verstappen. Quelque temps en tête, le Néerlandais aurait sans doute remporté la course si l’écurie autrichienne ne s’était pas trompée dans le timing de leur ordre de le faire rentrer au stand. Christian Horner est d’ailleurs revenu sur cette décision.

Avec des si on refait le monde. Mais Max Verstappen aurait sans doute signé un 3ème succès cette saison si son écurie ne l’avait pas fait rentrer au stand à ce moment à Bakou. Ce dimanche, malgré une 2ème place et le meilleur tour en course, le champion néerlandais a clairement joué de malchance alors qu’il est rentré au stand au moment du déploiement d’une Safety Car suite à un accident de Nyck de Vries (Williams).

F1 : Un désastre a été évité, Alpine sort du silence https://t.co/ezbPBPC85b pic.twitter.com/wi0UaCgwsR — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

RedBull ne s’attendait pas à une Safety Car à Bakou

Et pour Christian Horner, le directeur de l’écurie autrichienne, cette décision concernant Max Verstappen s’explique car ce dernier ne s’attendait clairement pas au déploiement d’une Safety Car. « D'après l'aperçu que nous avons eu, les quatre roues étaient sur la voiture, il n'avait pas heurté la barrière et le moteur tournait . Il semblait qu'il allait enclencher la marche arrière et poursuivre sa route, on ne s'attendait pas à ce que cela entraîne un Safety Car. D'habitude, si vous voyez une voiture dans les barrières ici, c'est un Safety Car, mais il n'y avait aucun signe de cela. Ce n'est que plus tard, sur les images, que l'on a pu voir que sa suspension était cassée » déclare-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com .

« Avec le recul, Max aurait fait un tour de plus et cela aurait été réglé » regrette Christian Horner