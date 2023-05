F1 : Leclerc en grande forme, Ferrari jubile

Arnaud De Kanel

Troisième à l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Charles Leclerc a de quoi être satisfait de son week-end de course. Le Monégasque a replacé Ferrari aux avants-postes en signant la pole position pour dimanche et celle pour la course sprint. Frédéric Vasseur est extrêmement satisfait des progrès réalisés par la Scuderia.

Impuissant face aux Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen comme les 17 autres pilotes du paddock, Charles Leclerc a le mérite d'avoir pris le dessus sur elles en qualifications. Dès le début du week-end, le Monégasque a fait forte impression en signant un tour d'anthologie vendredi. Malgré tout, il n'a donc pas réussi à décrocher la victoire mais il a permis à son écurie de se rassurer. En effet, Ferrari restait sur un début de saison catastrophique et ce podium de Leclerc est le bienvenu. Frédéric Vasseur est ravi de ce qu'il a vu à Bakou.

«Nous avons fait de nouveaux progrès»

« Dans l’ensemble, ce week-end a été positif pour l’équipe. Nous avons décroché deux pole positions et un podium avec Charles et notre total de points a été augmenté grâce aussi à la cinquième place de Carlos, ce qui est satisfaisant. Il y avait des signes de progrès à Melbourne, mais ils ont été éclipsés par le mauvais résultat de la course. Au cours de la pause de quatre semaines, nous avons travaillé dur à Maranello et ici à Bakou, nous avons fait de nouveaux progrès qui se sont traduits par un bon résultat », a confié le directeur de la Scuderia dans des propos rapportés par F1 Only . Frédéric Vasseur reconnait tout de même qu'il y a encore un gouffre avec Red Bull.

«C’est un boost pour le moral»