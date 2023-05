F1 : Red Bull prend une énorme décision, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 a été remporté par Sergio Perez. Le Mexicain a signé la deuxième victoire de sa carrière à Bakou en devançant son coéquipier Max Verstappen. Désormais, il n'est plus qu'à 6 points du Néerlandais au championnat du monde et chez Red Bull, on assure que les deux pilotes devront se départager comme des grands.

Et si Sergio Perez avait totalement relancé le championnat du monde de F1 ce week-end à Bakou ? Victorieux de la course sprint et du Grand Prix, le Mexicain a refait son retard sur le leader Max Verstappen. Plus que six petits points séparent les deux coéquipiers qui seront amenés à se livrer une énorme bataille puisque Red Bull ne compte pas leur donner de consignes. Ce sera chacun pour sa peau au sein de l'écurie autrichienne qui veut donner un maximum de liberté à ses pilotes.

«Tant que nous ne perdons pas bêtement de courses nous n’interviendrons pas»

« Tant que cela ne nuit pas à l’équipe, ils peuvent s’affronter. Vous avez vu qu’ils ont rasé le mur de près, ils l’ont touché même, donc ils se donnaient à fond et nous ne sommes pas intervenus. Même si nous leur avons rappelé ce qui nous était arrivé en 2018 avant la course (crash entre Verstappen et Ricciardo). Nous avons eu des sueurs froides mais tant que nous ne perdons pas bêtement de courses, qu’ils restent propres entre eux s’ils devaient se dépasser, nous n’interviendrons pas », a déclaré Christian Horner dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto . Ce partage des points entre Perez et Verstappen ne peut que tirer son écurie vers le haut.

«Ce sont eux deux pour le titre»