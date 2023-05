F1 : Alonso a un grand projet avec Aston Martin

Arnaud De Kanel

De retour aux avants-postes cette saison, Fernando Alonso nage en plein bonheur chez Aston Martin. A la différence de sa relation avec Esteban Ocon chez Alpine, l'entente est au beau fixe entre le vétéran du paddock et son coéquipier Lance Stroll. D'ailleurs, l'Espagnol le formate à devenir le leader de l'écurie dans les prochaines années.

Depuis le début de la saison, c'est un Fernando Alonso tout sourire qui déambule dans le paddock. La mauvaise mine qu'il affichait lors de son passage chez Alpine a laissé place au visage radieux d'un pilote qui pointe à la 3ème position du championnat du monde. Son retour en grâce s'explique par les performances exceptionnelles de son Aston Martin mais également par l'ambiance qui règne au sein de l'écurie britannique. L'Espagnol est épanoui aux côtés de Lance Stroll qu'il compte en faire un véritable leader.

«Nous discutons beaucoup pendant le week-end»

Fernando Alonso est convaincu du potentiel de Lance Stroll et voit en lui son parfait successeur en qualité de leader de l'écurie Aston Martin. « Nous discutons beaucoup pendant le week-end, dès le jeudi, ce que nous avons tous les deux ressenti sur le circuit dans le passé, ce que nous allons faire dans le trafic, quel sera le plan pour chacune des voitures. Si nous ressentons quelque chose dans la voiture pendant la course dont nous n’avons pas parlé et qu’il y a quelque chose de nouveau qui peut aider l’autre voiture, nous le communiquons normalement à l’équipe », a révélé le Taureau des Asturies dans des propos relayés par Nextgen-Auto avant de poursuivre.

«J’espère que je pourrai aider Lance»