F1 : Une polémique éclate, Mercedes tape du poing sur la table

Depuis le début de la saison, les décisions parfois arbitraires de la part de la FIA commencent à sérieusement agacer les pilotes. Qu’il s’agisse de pénalité concernant les accrochages, les mauvais placements sur la grille, ou encore les nombreux drapeaux rouges signalés, les polémiques sont au rendez-vous. Sanctionné en Australie, George Russell (Mercedes), a poussé un coup de gueule.

Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon, et désormais George Russell. Nombreux sont les pilotes à avoir publiquement critiqué les décisions de la FIA (Fédération Internationale Automobile). Et si à chaque plainte, l’instance automobile effectue de nombreuses de promesses de changements, force est de constater que ces derniers se font attendre. Lors du Grand Prix d’Australie début avril, George Russell avait été pénalisé pour un arrêt au stand alors qu’une safety car était déployée. Le Britannique ne s’est visiblement toujours pas remis de cette décision, lui qui n’avait d’ailleurs pas terminé la course.

Pour George Russell, « les choses doivent être mises à plat » entre les pilotes et la FIA

« C’est sûr, nous aurons une discussion avec la FIA pour comprendre leur vision des choses. Cela ne fait aucun doute, ils ne sont pas stupides. La FIA essaie de bien faire son travail, mais les choses doivent être mises à plat » , affirme George Russell, 7ème au championnat du monde, dans des propos relayés par ActuF1 .

George Russell dénonce des décisions « injustes » de la part de la FIA