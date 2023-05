Verstappen-Pérez : La guerre est déclarée, Red Bull fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rarement mis en danger par ses coéquipiers chez Red Bull, Max Verstappen est cette fois-ci concurrencé par un Sergio Pérez en grande forme depuis le début de saison. Le pilote mexicain s'est imposé à deux reprises en quatre rencontres. Néanmoins, Helmut Marko reste serein et assure que l'écurie ne s'immiscera pas de ce combat.

Depuis son arrivée chez Red Bull, Max Verstappen a écœuré tous ses coéquipiers. Que ce soit Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ou encore Alexander Albon, aucun n'a été en mesure de rivaliser avec le Néerlandais. Sergio Pérez a suivi la même voie en se muant en coéquipier de luxe, notamment dans l'acquisition du titre en 2021 face à Lewis Hamilton. Cependant, depuis le début de saison, le Mexicain semble rivaliser le double champion du monde comme en témoignent ses deux victoires en 2023. Vainqueur de la course sprint à Bakou puis du Grand Prix le dimanche, Sergio Pérez est même revenu à 6 points de Max Verstappen qui s'attend à une longue bataille avec le Mexicain.

F1 : Verstappen annonce un gros combat, Red Bull va paniquer https://t.co/3GTqGCu478 pic.twitter.com/Om77AhU4jV — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Verstappen se prépare à une longue bataille avec Pérez

« Il est clair que Checo est vraiment là, au rendez-vous cette année, c’est vrai qu’il a réalisé de bonnes performances et cela fait plaisir à voir. Il se sent de plus en plus en confiance dans la voiture et pour l’équipe aussi, on en profite. Checo et moi, nous passons un bon moment cette année... Et c’est aussi ce qui est très important : vous devez reconnaître et apprécier quand quelqu’un a fait du bon travail. Et c’est exactement ce qui s’est passé à Bakou pour lui. Nous allons continuer à nous battre jusqu’à la fin de la saison, mais c’est normal, c’est ce que nous avons fait toute notre vie », confiait le double champion du monde. Une annonce qui n'inquiète toutefois pas Red Bull comme l'explique Helmut Marko.

Red Bull ne panique pas