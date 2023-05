F1 : Alonso dézingue Leclerc et Ferrari

La rédaction

Fernando Alonso a poursuivi son très bon début de saison en allant chercher une 4ème place lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche. Mais le pilote d’Aston Martin a longtemps bataillé pour tenter de dépasser la Ferrari de Charles Leclerc. Pour le pilote espagnol, réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche, la prestation du Monégasque et de l’écurie italienne est due au circuit urbain de Bakou.

Toujours aussi flamboyant, Fernando Alonso continue sa renaissance du côté d’Aston Martin. L’Espagnol, désormais âgé de 42 ans, a terminé au pied du podium ce dimanche à Bakou. Si cette 4ème place est tout de même un résultat très satisfaisant pour Alonso et pour l’écurie de Lawrence Stroll, le pilote asturien aurait aimé pouvoir dépasser Charles Leclerc, 3ème.

Ferrari a eu « de la chance » à Bakou selon Alonso

« Je pense qu'ils ont eu de la chance. Le pneu dur s'est moins dégradé que prévu. Nous avons chaussé le pneu dur lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste (pour l'incident de Nyck De Vries, qui a percuté le mur intérieur du virage 5). Il restait 38 tours à parcourir. Il a bien tenu et il y avait des nuages à la fin, donc la température de la piste a baissé. Je crois qu'avec les mediums, les Ferrari ont eu une dégradation énorme dans le premier relais. Sur une course normale et chaude, je pense qu'elles auraient eu un peu plus de mal. Aujourd'hui, c'était bien pour elles, mais à Miami (pour la prochaine course dans des conditions humides), ce sera différent » déclare Fernando Alonso à propos de la performance de Charles Leclerc et de l'écurie italienne, dans des propos relayés par Motorsport.com .

Un week-end « délicat » pour Aston Martin estime Alonso