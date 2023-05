F1 : Révolution chez Ferrari ? Leclerc calme Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, une folle rumeur circule dans le paddock, à savoir celle d'un incroyable échange de baquets entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le Monégasque serait frustré par le manque de progrès chez Ferrari tandis que le Britannique pourrait réaliser le rêve de tout pilote en revêtant la tunique rouge. Néanmoins, Charles Leclerc rappelle ses ambitions avec la Scuderia.

La folie va-t-elle encore frapper le paddock lors de la si bien nommée silly season ? Il faudra encore attendre quelques semaines pour le savoir, mais les premières rumeurs commencent à agiter la Formule 1. Et non des moindres. En effet, l'avenir de Charles Leclerc chez Ferrari semble incertain alors que son contrat s'achève en 2024. Et pour le remplacer, c'est le nom de Lewis Hamilton qui circule ! Le Monégasque pourrait ainsi faire le chemin inverse en récupérant le baquet du septuple champion du monde chez Mercedes. Malgré tout, Charles Leclerc ne compte pas lâcher sa place si facilement.

Leclerc ne compte pas lâcher Ferrari

En effet, bien qu'il reconnaisse que ce début de saison est frustrant, Charles Leclerc assure également qu'il est optimiste et ambitieux avec Ferrari. « C'est frustrant, d'une certaine manière. Il y avait beaucoup d'attentes pour cette année et nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous l'espérions. Mais nous avons essayé d'analyser la situation avec Fréd (Vasseur), avec l'équipe. Nous avons compris certaines choses et, à moyen et long terme, je fais confiance à la vision de Fréd. Nous allons nous battre. La question est de savoir quand, nous voulons que ce soit le plus tôt possible. Mais je sais que l'équipe va dans la bonne direction et je suis convaincu que nous reviendrons », assure le Monégasque dans une interview accordée à AS .

«Je me vois champion du monde en rouge»