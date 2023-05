F1 : Red Bull prend une décision étonnante

Benjamin Labrousse

Une fois de plus, Red Bull a prouvé qu’elle était l’écurie la plus forte du circuit. En Azerbaïdjan, la formation autrichienne a fait coup double avec la 2ème place de Max Verstappen mais surtout avec le triomphe de Sergio Perez sur le circuit urbain de Bakou. Si elle entend bien rééditer sa performance à Miami, l’écurie va dévoiler un design inédit pour sa tournée américaine.

Jusqu’où peut aller la RB19 ? La monoplace de chez Red Bull semble imbattable cette saison. L’écurie dirigée par Christian Horner n’en finit plus d’impressionner et a signé un beau succès à Bakou ce dimanche, en plaçant ses pilotes dans les deux premières places. Alors que l’écart entre Sergio Perez et Max Verstappen semble se resserrer après chaque course, il se pourrait qu’une bataille entre les deux pilotes se dessine. « Cela signifie de la tension, mais aussi de la compétition. Nous n’avons pas donné de consignes, nous les avons simplement laissés rouler. Pas de risque, pas de plaisir ! Il n’a jamais eu le bon équilibre avec la voiture. Dans le secteur intermédiaire, il n’avait aucune chance face à Pérez » déclarait d’ailleurs Christian Horner à ce sujet.

RedBull veut impliquer ses fans par le biais d’un concours

Si désormais Red Bull est focalisée sur la prochaine course qui aura lieu à Miami dimanche prochain, l’écurie autrichienne devrait arborer une identité visuelle différente en Floride. Cela est dû à la volonté de l’écurie basée à Milton Keynes d’impliquer directement ses fans en Formule 1. « Il s’agit avant tout d’impliquer les fans dans la livrée et l’apparence de la voiture » affirme Christian Horner dans des propos relayés par F1Only . Un concours aura lieu pour que les fans puissent placer leur peinture sur la voiture de l’écurie pour les courses aux États-Unis.

RedBull en rose et bleu à Miami ?