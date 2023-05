F1 : Verstappen annonce un gros combat, Red Bull va paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur à Bakou dimanche, Sergio Pérez a remporté son deuxième Grand Prix de la saison, soit autant que son coéquipier Max Verstappen. Le Mexicain talonne donc le double champion du monde en titre puisqu'il est revenu à seulement 6 longueurs. Et le Néerlandais s'attend à une lutte acharnée face à l'autre pilote Red Bull.

Comme souvent sur les circuit urbain, Sergio Pérez a excellé à Bakou où il s'est imposé pour la deuxième fois de sa carrière. Déjà vainqueur de la course sprint, le Mexicain a également remporté le Grand Prix dimanche devant Max Verstappen. Au total, il inscrit donc 33 points et revient à seulement 6 longueurs de son coéquipier. Le double champion du monde semblait pourtant intouchable, mais il est désormais obligé de reconnaître qu'il devra se battre face à son coéquipier afin de décrocher un troisième titre.

«Nous avons clairement la voiture la plus rapide»

« Nous avons clairement la voiture la plus rapide en ce moment, mais j’ai déjà été dans cette position auparavant et c’est une question de constance. Nous le savons tous. La saison est très longue, beaucoup de circuits différents arrivent. Jusqu’à présent, cette année, nous avons roulé sur des circuits qui sont un peu plus difficiles, des tracés urbains - pas sur des circuits de course à part entière. Il y a eu peu de virages et de lignes droites vraiment rapides, ce que j’apprécie probablement un peu plus », assure Max Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'en rajouter une couche.

Verstappen s'attend à un sacré combat face à Pérez