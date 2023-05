F1 : Coup de poker chez Ferrari, c’est la catastrophe

La rédaction

Décevante en ce début de saison, la Scuderia Ferrari a retrouvé des sensations par le biais d’un Charles Leclerc en confiance sur le circuit urbain de Bakou. 3ème ce dimanche, le Monégasque a permis d’éclipser la performance correcte, mais sans plus de la part de son coéquipier Carlos Sainz. Ce dernier a encore du mal avec les gommes de sa monoplace et ne s’en est pas caché après la course

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été révélateur pour la suite de la saison de Ferrari. Car si depuis quelque temps, Carlos Sainz semblait davantage en réussite, Charles Leclerc a tenu à rappeler qu’il était le véritable leader de la Scuderia . Et bien que le Week-end se soit avéré très positif pour l’écurie basée à Maranello, il aurait pu être davantage triomphant si l’Espagnol n’avait pas concédé sa 4ème place initiale au profit de son compatriote de chez Aston Martin Fernando Alonso.

« Je manquais de confiance » Sainz victime du changement de gommes pendant la course

Et selon Carlos Sainz, c’est notamment le changement de gommes opéré pendant la course qui lui a causé du souci. « Ce week-end a été très difficile. La cinquième place nous offre quelques points, mais j’avoue que je manquais de confiance au freinage et que je n’avais pas un bon rythme. Sur le pneu Medium j’ai pu attaquer un peu plus, mais avec les gommes Dures, je n’ai tout simplement pas senti la voiture » , affirme l’Espagnol dans des propos relayés par F1Only .

Carlos Sainz met désormais le cap sur Miami