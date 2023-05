Reconversion improbable pour Charles Leclerc, la F1 va halluciner

La rédaction

Assurément l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération, Charles Leclerc vit un début de saison compliqué en course et sur le plan personnel. Si le Monégasque a retrouvé le sourire grâce à sa 3ème place en Azerbaïdjan ce dimanche, le pilote de chez Ferrari en a également profité pour publier une composition musicale sur les plateformes.

Enfin, Charles Leclerc semble avoir mis ses problèmes derrière lui. Car en plus d’un début de saison galère, loin des attentes de pré saison, le Monégasque avait dû faire face au dévoilement public de son adresse sur les réseaux sociaux, ce qui semblait l’avoir quelque peu affecté. Mais comme chaque sportif de haut niveau, le pilote de 25 ans possède ses propres méthodes afin de décompresser. Passionnée de piano, la coqueluche de chez Ferrari a récemment défrayé la chronique.

Charles Leclerc publie un titre au piano en ligne

« Je suis heureux de partager avec vous un titre au piano, née de ma passion pour la musique et créé comme un moyen de se déconnecter de la F1 et de se détendre entre les courses » déclarait Charles Leclerc il y a quelques jours après avoir publié sa composition musicale au piano sur les plateformes de streaming. « J’ai produit ce morceau en marge du Grand Prix d’Australie (au mois d'avril), raison pour laquelle je l’ai appelée « AUS23 ». C’est un joli lien avec le monde des courses » .

Charles Leclerc « très surpris » du succès de son titre