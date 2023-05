F1 : Surprise, Verstappen déclare la guerre chez Red Bull

La rédaction

2ème lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche, Max Verstappen n’a jamais semblé être capable de reprendre la 1ère place à son coéquipier Sergio Perez, sensationnel sur le circuit urbain de Bakou. Et alors que la saison reste encore longue, l’écart se resserre entre les 2 coéquipiers de chez RedBull. Mais pour le Néerlandais, cette concurrence n'est pas prête de s’arrêter.

Qui de Max Verstappen ou de Sergio Perez est le plus fort cette saison ? Après seulement 4 courses disputées, les 2 coéquipiers de chez RedBull écrasent toute concurrence, et ne semblent pas disposés à faire en sorte que cela cesse. Au classement du championnat du monde, légère avance pour le Néerlandais qui possède 6 petits points d’avance sur le Mexicain.

F1 : Senna, 29 ans déjà https://t.co/lJjpvpbPAW pic.twitter.com/gRxH2FHMWr — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Malgré le début de saison incroyable de RedBull, Verstappen veut rester prudent

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Max Verstappen est revenu sur sa performance à Bakou ce dimanche. « Nous avons clairement la voiture la plus rapide en ce moment, mais j’ai déjà été dans cette position auparavant et c’est une question de constance. Nous le savons tous. La saison est très longue, beaucoup de circuits différents arrivent. Jusqu’à présent, cette année, nous avons roulé sur des circuits qui sont un peu plus difficiles, des tracés urbains - pas sur des circuits de course à part entière. Il y a eu peu de virages et de lignes droites vraiment rapides, ce que j’apprécie probablement un peu plus » .

« Nous allons continuer à nous battre », Verstappen confirme un duel avec Perez