F1 : C'est la guerre chez Red Bull, il prédit une catastrophe pour Verstappen

Champion du monde en 2009 avec Brawn-Mercedes, Jenson Button sait reconnaître un champion du monde quand il en voit un. A la lutte avec son coéquipier chez Red Bull Max Verstappen, le Mexicain Sergio Pérez commence à devenir un concurrent de plus en plus crédible au titre de champion du monde. C'est du moins ce qu'en pense le Britannique Jenson Button.

Double champion du monde de Formule 1 en titre, Max Verstappen ne semble pas connaître de rivaux capables de se mesurer à lui pour le titre final. En course pour un troisième titre consécutif, le danger existe pourtant pour Max Verstappen et il vient de sa propre écurie. Sergio Pérez, son coéquipier, a déjà réussi à remporter deux courses et a même fait le doublé en Azerbaïdjan en remportant le sprint et le Grand Prix. Pour le moment, Max Verstappen est leader de ces championnats avec 93 points mais il est talonné de très près par Sergio Pérez et ses 87 points.

« Je suis vraiment impressionné par Sergio »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Jenson Button est impressionné par le début de saison du coéquipier Red Bull de Max Verstappen, Sergio Pérez : « Je suis vraiment impressionné par Sergio. Max doit être le coéquipier le plus coriace qui existe. Sergio a fait du très bon travail ce week-end, et des victoires consécutives avec la course sprint et l’événement principal. Cela lui donnera beaucoup de confiance pour Miami. Nous ne saurons vraiment que quand nous irons sur cette prochaine course s’il peut défier Max sur la longueur d’un championnat. Mais c’est encore une sorte de course urbaine... S’il peut remporter une victoire là-bas, ce serait énorme pour lui. Cela lui donnerait confiance pour la saison. Et il y a Monaco aussi en fin de mois ! »

« Il a une chance de se battre pour le championnat »