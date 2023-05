F1 : La folle remontée d’Ocon

Arnaud De Kanel

Alpine n'est jamais épargnée par les problèmes. La saison passée au Grand Prix de Miami, Esteban Ocon s'était élancé depuis le fond de la grille car il n'avait pas pu prendre part à la séance de qualifications. En course, le natif d'Evreux avait sauvé les meubles en signant une belle remontée.

L'écurie Alpine reste sur deux Grand Prix cataclysmiques, à Melbourne puis à Bakou le week-end dernier. Elle aborde donc ce Grand Prix de Miami comme elle l'avait fait la saison passée. En effet, l'écurie tricolore sortait d'un Grand Prix d'Emilie Romagne où Fernando Alonso avait abandonné et où Esteban Ocon avait terminé 14ème. Comme cette saison, ils comptaient sur Miami pour se relancer mais ça avait très mal commencé puisqu'Esteban Ocon avait crashé sa voiture lors de la dernière séance d'essais libres. Ses mécaniciens n'avaient pas eu le temps de réparer son Alpine à temps pour les qualifications et il s'était donc élancé depuis la dernière position sur la grille. Finalement, il s'en était pas trop mal sorti.

F1 : Le cauchemar de Pierre Gasly https://t.co/NOvQig9bo4 pic.twitter.com/6ocqhnDFxb — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Ocon limite la casse à Miami

Esteban Ocon était condamné à l'exploit s'il voulait permettre à Alpine de rentrer dans les points. Parti du fond de grille, le Français avait remonté ses adversaires doucement mais surement. Tout cela lui avait été permis grâce à la stratégie décalée pour laquelle son équipe avait opté. En effet, Ocon était parti en nous durs dès le départ. En course, il avait également profité de plusieurs mésaventure de ses rivaux. Pierre Gasly, Lando Norris, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou et Mick Schumacher n'avaient pas terminé ce Grand Prix. Esteban Ocon avait donc franchi la ligne d'arrivée en 9ème position avant d'être finalement classé 8ème suite à la pénalité de Fernando Alonso, reconnu coupable de l'accident de Pierre Gasly. Il n'avait pas caché sa joie après cette folle remontée.

«Tout a été parfait»