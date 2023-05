F1 : Alonso en pleine idylle, c’est historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La vie de coéquipier de Fernando Alonso est un travail à temps plein. Sur le plan sportif tout d'abord puisque l'Espagnol est un redoutable pilote, mais surtout sur le plan humain. Le double champion du monde est réputé pour être très dur avec ses coéquipiers. Et pourtant, avec Lance Stroll, tout semble se passer de façon parfaite depuis son arrivée chez Aston Martin. Une nouveauté pour Fernando Alonso.

En fin de saison dernière, Fernando Alonso surprenait tout le monde en annonçant son choix de quitter Alpine pour s'engager avec Aston Martin. Néanmoins, le début de saison confirme que l'Espagnol a largement fait le bon choix puisqu'il est actuellement troisième au classement général après trois podiums en quatre courses. Mais surtout, le double champion du monde s'entend à merveille avec son coéquipier Lance Stroll. Et suffisamment rare pour être souligné.

Alonso en pleine idylle avec Stroll

« Je sais que je serai dans le sport pour quelques années encore, mais pas beaucoup, et il sera leader de l’équipe pour les 10 ou 15 prochaines années, donc j’espère que je pourrai aider Lance dans les prochaines années », explique ainsi Fernando Alonso dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . L'Espagnol est également revenu sur le moment où, en pleine course à Bakou, il avait conseillé à son ingénieur de donner certains de ses réglages à Lance Stroll. « Je l’ai fait dans le passé, mais une partie seulement de mes radios était diffusée. Pour une raison que j’ignore, la diffusion de la F1 est maintenant gentille avec moi », s'amuse le double champion du monde alors que le pilote Canadien explique pourquoi il a annoncé à la radio qu'il n'attaquerait pas Fernando Alonso : « Nous pensions tous les deux à la course. Il avait un meilleur rythme, donc je n’ai pas voulu le pousser dans ce sens ». Une idylle qui enchante Mike Krack. « Cela montre la maturité de Lance et Fernando, la façon dont ils travaillent ensemble, la façon dont ils agissent l’un avec l’autre », confiait le patron d'Aston Martin.

F1 : Verstappen est inarrêtable, grand danger pour Alonso https://t.co/yxe5CI979I pic.twitter.com/dWS31PDWBZ — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Avec Ocon, tout avait aussi bien commencé...

Une idylle qui est suffisamment rare dans la carrière de Fernando Alonso pour être soulignée. Chez Alpine, avec Esteban Ocon, tout avait également bien commencé, l'Espagnol étant notamment le principal acteur de la victoire acquise par le pilote français en Hongrie grâce une défense légendaire sur Lewis Hamilton. Les deux pilotes de l'écurie française s'étaient alors enlacés après la course. Mais dès que le départ de Fernando Alonso a été officialisé, tout s'est envenimé entre eux. Le double champion du monde a même plusieurs fois laissé sous-entendre qu'Esteban Ocon était avantagé puisque seule sa monoplace était victime d'incidents techniques. Et sur la piste, certaines batailles ont même été très chaudes en fin de saison dernière.

Le clash avec Hamilton en 2007

Mais bien avant cela, dès 2007, lorsqu'il a signé chez McLaren, Fernando Alonso s'est retrouvé dans une énorme bataille avec Lewis Hamilton qui venait de débarquer en F1. Fort de son statut de double champion du monde en titre, l'Espagnol pensait qu'il serait considéré comme le pilote numéro 1, mais c'était sans savoir que le jeune britannique, couvé par McLaren depuis son plus jeune âge, ne se laisserait pas faire. La situation était tellement intenable que les deux pilotes ont fini par perdre le titre face à Kimi Räikkönen. Fernando Alonso quittera même l'écurie britannique après seulement une saison. Par conséquent, voir le natif d'Oviedo entretenir une si belle relation avec son coéquipier Lance Stroll a de quoi surprendre.