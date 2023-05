F1 : Guerre Verstappen-Pérez, Red Bull a fait son choix

Jean de Teyssière

Si Max Verstappen ne semble pas avoir de concurrent cette saison chez les rivaux, au sein de Red Bull, la guerre fait rage avec Sergio Pérez. Les deux hommes se tirent régulièrement la bourre et sont tous les deux en tête du championnat. Sergio Pérez accuse cinq point de retard sur Verstappen mais sort d'un doublé sprint-Grand Prix en Azerbaïdjan. Au sein de Red Bull, lors du Grand Prix de Miami, le choix est fait.

Ce week-end se disputera le cinquième Grand Prix de la saison, à Miami. Un circuit urbain qui plait à Sergio Pérez, comme on a pu le voir à Bakou. Néanmoins, au sein de Red Bull tous les pronostics de victoire se dirigent vers leur pilote phare, le Néerlandais Max Verstappen.

« Sergio s’est réveillé et pousse beaucoup Max »

Le consultant Red Bull Helmut Marko a évoqué, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com la rivalité entre Sergio Pérez et Max Verstappen : « A Bakou, tous les deux se sont battus pour le tour le plus rapide jusqu’à la fin. Tant que tout reste civilisé, nous n’interviendrons pas. Et vous n’avez pas à vous soucier de l’ambiance dans l’équipe, ça va. C’est vrai que Sergio s’est réveillé et pousse beaucoup Max. Mais je suis détendu. Tant que nous sommes supérieurs aux autres, une lutte en interne comme celle-là, c’est bon pour tout le monde. »

