Un projet hallucinant est monté en F1, Verstappen et Leclerc peuvent trembler

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, la F1 pourrait connaître plusieurs chamboulements dans les années à venir. Outre le calendrier des courses, ce sont également les écuries présentes au championnat du monde qui pourrait assister à l’arrivée d’une nouvelle tête d’ici 2025 ou 2026. Intitulée LKY SUNZ, cette potentielle nouvelle équipe souhaite apporter de nombreuses nouveautés en Formule 1.

Récemment, la FIA avait par le bais de son président Mohammed Ben Sulayem, lancé un appel à candidatures afin de lancer potentiellement de nouvelles équipes en Formule 1. « J'ai demandé à mon équipe à la FIA de travailler sur le lancement d'un processus de déclaration d'intérêt pour les nouvelles équipes potentielles en Championnat du monde de Formule 1 » déclarait notamment ce dernier. LKY SUNZ, équipe financée par le fonds américain Legends Advocates Sports Group , souhaite rejoindre le circuit d’ici plusieurs années. De quoi concurrencer Charles Leclerc et Max Verstappen dans les années à venir ?

Une nouvelle équipe pourrait voir le jour en Formule 1

« Nous sommes ravis de voir que nos investisseurs partagent notre vision, qui consiste à fusionner la culture de la jeunesse et la course automobile pour créer une équipe qui bouleversera la Formule 1 » , déclare Benjamin Durand, PDG de la firme, dans des propos relayés par Motorsport.com . « La popularité de ce sport a connu une croissance exponentielle et chaque acteur y est pour quelque chose, mais notre principe directeur est d'y apporter quelque chose de différent pour attirer de nouveaux publics » .

Cette nouvelle écurie veut apporter « une diversité » en Formule 1