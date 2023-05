F1 - GP de Miami : Verstappen peut mettre fin aux débats

Arnaud De Kanel

Pas d'interruption pour la Formule 1 qui, moins d'une semaine après le Grand Prix de Bakou, pose ses valises à Miami. Cinquième étape de la saison, la course floridienne pourrait permettre à Max Verstappen de prendre un beau matelas d'avance sur ses principaux rivaux.

Plus rien n'arrête Red Bull en ce début de saison. Avec la victoire de Sergio Perez à Bakou, l'écurie autrichienne a désormais remporté les 4 premiers Grand Prix de la saison. Malgré le triomphe du Mexicain, c'est Max Verstappen qui continue de faire la course en tête au championnat du monde. Le Néerlandais n'a pas manqué un seul podium cette saison et il tentera de refaire le coup de l'an passé puisqu'il l'avait emporté à Miami. Une victoire lui permettrait de prendre le large.

F1 : Verstappen et Red Bull dans la légende, la folle histoire https://t.co/5T2e0fGXVJ pic.twitter.com/boDL5YlNCA — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Verstappen pour écarter définitivement la concurrence ?

Comme chaque week-end de course, Max Verstappen fait office de grand favori pour ce Grand Prix de Miami. Ce dernier pourrait lui permettre d'asseoir un peu plus sa domination sur ses principaux concurrents que sont Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Néanmoins, une victoire en Floride ne l'assurerait pas toutefois du titre en fin de saison puisqu'il devra se débarrasser de Sergio Perez. Mais en éliminant les rivaux des autres écuries, il aura fait la plus grande partie du travail et pourra se focaliser sur le Mexicain. A l'inverse de Bakou, il retrouvera un format qui lui convient beaucoup plus sur un circuit qui lui a réussi la saison passée.



Et oui, pas de week-end sprint à Miami mais bien un week-end traditionnel. Il débutera dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à regarder sur Canal+ Sport . Le lendemain, pas de sprint donc, mais bien une troisième et dernière séance d'essais libres suivie des qualifications (les deux seront à suivre sur Canal+ Sport également) qui détermineront la grille de départ du Grand Prix qui sera donné à 21h30 sur Canal+ . En piste, les pilotes devront couvrir les 308,484 km de course, soit 57 tours de 5,412km sur l'Autodrome International de Miami et ses 19 virages

Le programme complet