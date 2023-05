«Pathétique» : Gros clash avec Verstappen, Mercedes en rajoute une couche

Jean de Teyssière

Dans les rues de Bakou durant le sprint en marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan le week-end, un léger contact entre Max Verstappen et George Russell a pris la tournure d'un clash. Après le sprint, les deux hommes se sont expliqué et Max Verstappen a insulté le pilote Mercedes de « connard ». Mais George Russell ne semble pas touché par cette insulte et s'en ait encore expliqué.

Au terme d'un week-end compliqué pour Max Verstappen qui a dû se contenter de la troisième place lors du sprint et de la deuxième lors de la course. Vraisemblablement sur les nerfs, le pilote néerlandais n'avait pas apprécié l'attitude de Russell, estimant que « sa belle façon d'expliquer, 'ah mon pote, j'ai bloqué, regarde la caméra embarquée'. Ça n'a pas de sens. Mais c'est bien. Nous sommes quand même P3, nous obtenons encore quelques bons points, mais oui, c'est comme ça. »

«Il a été très contrarié»

Au micro de Sky Sports , le pilote Mercedes George Russell est revenu sur la brouille qu'il a connu avec Max Verstappen à Bakou : « Je continue de piloter de la même manière que je l'ai toujours fait. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce qui s'est passé, mais de mon côté, c'était assez simple : j'ai tenté une manœuvre, je l'ai réussie, et je suis passé à autre chose. Évidemment, il a été très contrarié, mais c'est la course, ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes tous ici pour nous battre. C'est la raison d'être de la F1. De mon côté, il n'y a pas grand-chose à clarifier. Je le saluerai s'il passe par là. Je suis sûr que nous nous serrerons la main si nous nous croisons. »

«C'était un peu pathétique»