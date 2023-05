F1 : Une guerre éclate chez Red Bull, Verstappen peut trembler

Pierrick Levallet

Après seulement quatre courses, la lutte est très serrée pour le titre. Max Verstappen doit notamment se battre avec Sergio Pérez, qui est pourtant son coéquipier chez Red Bull. Le Mexicain le talonne au classement des pilotes. Le Néerlandais doit donc rester vigilant, surtout s'il ne veut pas voir une histoire - que Lewis Hamilton connaît très bien - se répéter.

En ce début de saison de F1, rien n’est encore joué dans la course au titre. Cette dernière promet même un bel affrontement entre Max Verstappen et Sergio Pérez. Les deux pilotes se talonnent au classement des pilotes, avec un léger avantage pour le Néerlandais pour le moment. Le Mexicain est très loin d'être largué et a toutes ses chances s’il tient le rythme affiché en Azerbaïdjan. Si Max Verstappen mène dans la course au titre, il peut néanmoins s’inquiéter de voir Sergio Pérez le talonner. Par le passé, plusieurs pilotes ont fini par s’incliner devant leur propre coéquipier.

F1 : Un clash éclate avec Mercedes, Verstappen calme tout le monde https://t.co/gOl5K9NA4F pic.twitter.com/I9vIh87Xyb — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Nico Rosberg a fait tomber Lewis Hamilton chez Mercedes

Lewis Hamilton connaît d’ailleurs très bien l’histoire. Sacré champion du monde en 2014 et 2015 avec Mercedes, le Britannique était en grande rivalité avec Nico Rosberg à l’époque. Voyant son coéquipier s’imposer les deux années précédentes, l’Allemand a saisi sa chance en 2016. Auteur d’un début de saison canon (4 victoires lors des 4 premiers Grand Prix), Nico Rosberg avait déjà creusé un bel écart avec Lewis Hamilton. Le Britannique s’est cependant battu de toutes ses forces. La lutte était très serrée entre les deux pilotes de Mercedes. Mais finalement, c’est Nico Rosberg qui a été sacré champion du monde (385 points contre 380). Dans la foulée, l’Allemand a pris sa retraite et Lewis Hamilton a pu récupérer sa couronne l’année suivante.

Ayrton Senna a battu Alain Prost malgré sa régularité légendaire

McLaren a aussi connu sa petite guerre entre coéquipiers. Fin des années 1980, l’écurie britannique avait très certainement le meilleur duo de pilotes puisqu’elle comptait Alain Prost et Ayrton Senna dans son équipe. Champion en 1986, le Français voyait le Brésilien débarquer chez McLaren en 1988. Et après une lutte très serrée entre les deux pilotes, c’est Ayrton Senna qui a été sacré champion pour sa première année au sein de l’écurie. Il avait notamment pu profiter du règlement, qui permettait de décompter les plus mauvais résultats de la saison pour ne garder que les onze meilleurs. Alain Prost, pourtant plus régulier (105 points inscrits à 94), a donc vu sa couronne lui filer entre les doigts (90 à 87 pour Ayrton Senna). L’année suivante, c’est le Français qui s’imposait face à son coéquipier et rival, avant de rejoindre Ferrari en 1990.

Le titre a filé entre les doigts de Nigel Mansell

Chez Williams aussi, on a pu assister à une lutte intéressante pour le titre. En 1986, l’écurie britannique associait Nelson Piquet à Nigel Mansell. Déjà double champion du monde, le Brésilien voyait un adversaire redoutable lui servir de coéquipier et cela s'est vu en 1987. Cette année-là, le Britannique a glané plus de victoires que Nelson Piquet (6 victoires pour Nigel Mansell, 3 pour Nelson Piquet). Mais étant plus régulier, le Brésilien avait inscrit plus de points et avait donc été sacré champion du monde pour la troisième et dernière fois de sa carrière.

Webber a failli surprendre Vettel en 2010

Enfin, Red Bull n’en est pas à sa première guerre entre coéquipiers. En 2010, Sebastian Vettel avait deux adversaires de taille. L’Allemand devait d’une part gérer la pression imposée par Fernando Alonso, et d’autre part faire attention à Mark Webber. L’Australien, deuxième pilote de Red Bull, avait su capitaliser sur quelques soucis du côté de Sebastian Vettel pour avoir une chance dans la course au titre. Finalement, c’était l’Allemand qui avait été sacré champion, décrochant le premier titre de sa carrière. Mais Mark Webber n’était pas passé très loin (256 points pour Sebastian Vettel contre 242 pour Mark Webber). Max Verstappen va donc devoir surveiller Sergio Pérez de très près s’il ne veut pas se faire surprendre dans la course au titre.