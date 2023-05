F1 : Une bombe est lâchée, Hamilton pose ses conditions pour son avenir

Hugo Chirossel

Ces derniers jours, l’avenir de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton interroge. Le Monégasque serait en discussion avec Mercedes, alors que le second, qui arrive à la fin de son contrat, est lié à un possible départ chez Ferrari. Le septuple champion du monde a de nouveau affiché son envie de prolonger son bail avec l’écurie allemande, mais a fixé ses conditions.

Mécontent des performances de Ferrari, Charles Leclerc pourrait décider de claquer la porte. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2024 avec la Scuderia, le Monégasque serait en discussion avec Mercedes d'après les dernières rumeurs, où Lewis Hamilton arrive au terme de son bail. Et pour le remplacer chez Ferrari, c’est le nom du Britannique qui est évoqué. Une chose est sûre, Lewis Hamilton ne compte pas mettre un terme à sa carrière.

« Je suis dans la fleur de l’âge »

« Je n’ai pas l’intention de m’arrêter de sitôt, je ne suis pas en fin de carrière, je ne suis pas sur la pente descendante de ma carrière. Je suis dans la fleur de l’âge. Tout dépend de l’intensité avec laquelle je veux travailler et me maintenir dans cette condition, en termes de capacités physiques et mentales. Si vous regardez LeBron (James), si vous regardez Tom Brady, ils ont montré que cela peut durer aussi longtemps que vous êtes assez dévoué pour y mettre l’énergie et le temps nécessaires. Pour l’instant, je n’ai pas l’intention de changer, mais seulement d’accroître ma motivation et de m’améliorer. Je suis très motivé », a déclaré Lewis Hamilton, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je veux rester plus longtemps »