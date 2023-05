F1 : Ferrari fait une énorme annonce, Leclerc va adorer

Hugo Chirossel

Alors qu’elle avait démarré sur les chapeaux de roue la saison dernière, la Scuderia est plus en difficulté cette année. Ferrari a obtenu son premier podium depuis la reprise le week-end dernier grâce à Charles Leclerc, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. D’après Frédéric Vasseur, l’écurie italienne a même comblé la moitié de son retard sur Red Bull.

Encore récemment, Charles Leclerc a exprimé sa déception face au début de saison de Ferrari. Auteur de deux victoires lors des trois premiers Grand Prix l’année dernière, le Monégasque a dû attendre le GP d’Azerbaïdjan pour décrocher son premier podium cette saison. Mais après des débuts compliqués, la Scuderia a retrouvé des couleurs à Bakou, ce qui est de bon augure pour la suite.

« Nous avons comblé plus de 50 % de l’écart »

D'après Frédéric Vasseur, Ferrari a même comblé la moitié de son retard sur Red Bull : « Si vous considérez où nous étions à Djeddah et où nous sommes aujourd’hui, je pense que nous avons comblé plus de 50 % de l’écart . Mais les 50 % suivants ne sont pas les plus faciles. Nous savons que nous devons nous améliorer et nous savons où nous devons le faire. Le plus important est que lors du week-end dernier, nous avons pris la pole position et fait un bon relais en course, ce qui nous donnera plus de confiance. Mais je ne sais pas si c’est 50 ou 60 % du retard qu’on a comblé », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Plus de confiance aux pilotes »