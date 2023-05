Surprise, Verstappen est invité à quitter la F1

Arnaud De Kanel

Avant de disputer le Grand Prix de Miami, Max Verstappen caracole en tête du championnat du monde, lui qui reste sur deux titres consécutifs. Pour autant, cela n'est pas gage d'épanouissement pour le Néerlandais qui menace avec insistance de quitter la Formule 1 en raison de la densité du calendrier. Damon Hill conseille à Verstappen d'arrêter dès maintenant et laisser la place aux autres.

La Formule 1 penche de plus en plus vers le côté spectaculaire sans se soucier réellement de l'état des pilotes. A Bakou, un tout nouveau format a été mis en place avec la course sprint et il rajoute donc une pression supplémentaire sur les pilotes puisque sur les cinq étapes du week-end, quatre forcent un résultat. Les organismes sont mis à rude épreuve, d'autant plus que le calendrier tend encore à se densifier au fil des années. Max Verstappen pense que dans quelques années, il y aura des saisons à 24 voire 25 Grand Prix. Une aberration selon lui. Bien qu'il ne soit âgé que de 25 ans, Super Max dispute déjà sa 8ème saison. A la différence de Fernando Alonso, il ne se voit pas faire de vieux os dans la discipline et menace de plus en plus de partir à l'issue de son contrat avec Red Bull. Si l'idée lui trotte dans la tête, il ferait mieux d'arrêter maintenant pour Damon Hill.

«Il devrait arrêter maintenant»

« La menace de quitter la F1 de Max est très inhabituelle. C’est un peu étrange à entendre, n’est-ce pas ? Je veux dire, qu’est-ce qu’il va faire lui-même ? Il devrait arrêter maintenant, vraiment. Il a mentionné le plaisir d’avoir des équipes plus proches comme priorité et je pense que c’est un point très important. Est-ce qu’il s’amuse ? Parce que je pense parfois qu’il ne s’amuse pas tout seul devant. Je pense que vous devez aimer ce que vous faites, sinon ça devient une corvée... », a déclaré le champion du monde 1996. Pour autant, il ne voit pas Max Verstappen mettre sa menace à exécution.

«Je doute qu’il mette sa menace en application»