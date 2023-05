Alerte pour Verstappen, il annonce du très lourd en F1

Pierrick Levallet

Premier du classement des pilotes après quatre Grands Prix, Max Verstappen est toujours l'un des grands favoris dans la course au titre cette année. Le Néerlandais doit néanmoins se méfier de quelques adversaires, dont son coéquipier Sergio Pérez. Le Mexicain le talonne au classement, et il estime pouvoir performer sur n'importe quelle piste désormais.

Pour le moment, Max Verstappen mène la danse au classement des pilotes. Après deux victoires en quatre Grands Prix, le Néerlandais pointe à la première place et fait toujours office de favori dans la course au titre. Toutefois, le pilote de Red Bull doit garder un œil sur ses concurrents, et plus particulièrement sur son coéquipier. En effet, Sergio Pérez talonne Max Verstappen puisqu’il n’a que six points de retard sur le leader. D’ailleurs, le Mexicain estime qu’il pourrait être performant sur n’importe quelle piste.

F1 : Une guerre éclate chez Red Bull, Verstappen peut trembler https://t.co/e2L1LqfxC8 pic.twitter.com/SKPDXsnVRU — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«Je peux être fort n’importe où»

« La raison pour laquelle je suis fort sur ces circuits (type Azerbaïdjan) est que je peux jouer avec la voiture beaucoup plus que d’habitude. Je ne vois donc pas pourquoi, lorsque nous allons sur des circuits différents, je ne pourrais pas jouer avec la voiture de la même manière » a d’abord expliqué Sergio Pérez dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La seule chance que j’ai de battre Max est d’être parfait»