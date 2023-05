F1 : Verstappen et Hamilton réunis ? La folle annonce de Mercedes

Jean de Teyssière

À quoi ça tient, le destin. Dans sa jeunesse, suite à tant de prouesses réalisées en karting par le jeune Max Verstappen, lui et son père, Jos, postulent dans les équipes jeunes de Mercedes. Qui ne donne pas suite. Direction la Red Bull Junior Team pour le parcours qu'on lui connaît. Toto Wolff, le directeur de Mercedes s'est montré embêté d'avoir laissé filé ce joyau, tout en prenant cet échec avec philosophie.

Recalé par Mercedes par manque de place, le jeune Verstappen débute ensuite en Formule 1 sous la bannière Red Bull, Toro Rosso (aujourd'hui AlphaTauri) avant de vite être promu chez Red Bull. Deux titres de champion du monde plus tard, aurait-il eu la même carrière si Mercedes l'avait accepté ? Il aurait été mis en concurrence avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg. On ne le saura jamais mais Toto Wolff a tout de même un petit regret.

«Max a pris la bonne décision en allant chez Red Bull»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Toto Wollf, le directeur de Mercedes estime que si Max Verstappen n'a pas été retenu chez Mercedes, son choix porté sur Red Bull a été gagnant : « Est-ce que Max et Lewis auraient bien travaillé ensemble dans la même équipe ? Peut-être que oui, peut-être pas. On connait le caractère de Max. Mais je n’ai jamais eu à me poser cette question difficile. Mais nous pouvons certainement conclure que Max a pris une bonne décision à l’époque en choisissant Red Bull, quand on voit où il en est aujourd’hui. »

«Je regrette de ne pas avoir pris Max»