F1 : Verstappen bientôt à la retraite ? Red Bull sort du silence

Jean de Teyssière

La Formule 1 a fait peau neuve cette saison avec désormais six épreuves de sprint. La saison dernière, il n'y en avait que trois. Alors que les pilotes étaient effrayés à l'idée de voir chaque week-end de Grand Prix débuter par une séance de sprint, le président de la Formule 1, Stefano Domenicali rassurait en disant qu'il y aurait au maximum le tiers de sprint comparé au nombre de Grand Prix, soit huit. Récemment, Max Verstappen s'est imposé comme étant un solide opposant, ce qui pourrait accélérer la fin de sa carrière. Mais Red Bull n'est pas inquiet.

Suite au premier sprint de la saison à Bakou le week-end dernier, Max Verstappen avait expliqué : « J’ai toujours dit que même s’il n’y avait plus de Sprints, si nous continuons à étendre le calendrier et que le week-end est si long, à un moment donné… on se demande si cela en vaut la peine. » Avant de laisser sous-entendre que s'il y avait de plus en plus de sprint, il pourrait réfléchir à la fin de sa carrière.

«Le principal est qu'il y a eu de l'action»

Christian Horner, le directeur de Red Bull a donné son avis sur les sprints en Formule 1, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Le principal à propos du Sprint du week-end dernier, c’est qu’il y a eu de l’action tout le long. Tous les jours, vendredi, samedi et dimanche. Découpler le Sprint du Grand Prix est en fait une bonne chose par rapport à ce que nous avions auparavant. ».

«Nous ne voyons pas ça comme un risque imminent»