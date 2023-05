Hamilton - Leclerc : Vers un séisme en F1 ?

Arnaud De Kanel

L'avenir de Charles Leclerc fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Le pilote monégasque n'a toujours pas prolongé son contrat avec Ferrari alors qu'il prendra fin en 2024. Son destin pourrait être intimement lié à celui de Lewis Hamilton dont le futur chez Mercedes reste flou.

Dans quelles écuries piloteront Lewis Hamilton et Charles Leclerc la saison prochaine ? Les deux pilotes n'ont toujours pas clarifié leur avenir et cela laisse place aux rumeurs. En Italie, on suppose que le Monégasque pourrait récupérer le baquet du Britannique chez Mercedes tandis que le septuple champion du monde ferait le chemin inverse. Si cela venait à se réaliser, c'est un véritable tremblement de terre qui secouerait le paddock car avant le début de la saison, cette hypothèse était inimaginable. Elle est désormais sur toutes les lèvres.

Un échange Leclerc-Hamilton ?

Leo Turini, un journaliste italien très informé sur Ferrari, a lâché une bombe ces deniers jours au sujet de l'avenir des deux pilotes. « C’est un secret de polichinelle que Leclerc pourrait être sur le départ car il négocie avec Mercedes F1. Tout le monde le sait, y compris à Maranello. Leclerc comprend que le temps presse et si Lewis Hamilton décide de partir, à la retraite ou chez Ferrari, alors Mercedes voudra trouver un pilote de haut niveau pour l’associer à George Russell », révélait-il. Sébastien Bourdais estime qu'un transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari est totalement possible.

«Hamilton chez Ferrari ? Je pense que c'est du 50/50»