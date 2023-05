F1 : Verstappen explose tout, Hamilton réclame une révolution

Pierrick Levallet

Encore premier du classement des pilotes en ce début de saison 2023, Max Verstappen domine nettement la F1 depuis son sacre en 2021. Red Bull surclasse très largement les autres écuries, qui ne sont pas en mesure de concurrencer l'équipe autrichienne. De ce fait, Lewis Hamilton aimerait bien que la F1 revoit son règlement.

Sacré champion en 2021 puis en 2022, Max Verstappen est premier du classement des pilotes en ce début de saison 2023. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais domine la F1 d’une main de maître depuis quelques temps maintenant. L’écurie autrichienne, elle, survole le classement constructeur. Par ailleurs, 14 des 15 derniers Grands Prix ont été remportés par Red Bull (11 victoires pour Max Verstappen, 3 pour Sergio Pérez). Seul George Russell, lors du GP du Brésil le 13 novembre dernier, a réussi à prendre un succès à l’équipe de Max Verstappen. Pour Lewis Hamilton, la F1 doit apporter une nouvelle révolution dans son règlement afin de rendre la discipline plus divertissante.

«La F1 doit faire mieux en tant que sport»

« Ce n’est pas mon travail de convaincre les gens de regarder un sport. Je veux dire, je ne le regarde pas. Ce n’est pas ennuyeux pour moi. Je me mets au défi chaque jour en essayant de revenir aux premières places. Ce n’est donc pas ennuyeux de mon point de vue. Mais en tant que fan de course automobile, je peux comprendre qu’il n’y ait pas autant de compétition que ce à quoi ils sont habitués avec la NFL et la NBA. Ce n’est pas de mon fait. La F1 doit faire mieux en tant que sport. Ils ont déjà essayé de rapprocher les équipes, mais cela ne semble jamais fonctionner. Tout ce que je peux dire, c’est que nous travaillons aussi dur que possible pour nous rapprocher et leur donner un peu plus d’excitation » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous allons devoir continuer à adapter ces règlements»