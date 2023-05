F1 : Panique chez Mercedes, Hamilton vit un cauchemar

Pierrick Levallet

Ayant vécu un cauchemar en 2022, Lewis Hamilton pensait vivre une saison 2023 beaucoup plus simple. Mais le Britannique n'y arrive pas. La monoplace de Mercedes n'est pas assez performante comparée à celles de l'avant de la grille. Le septuple champion du monde a d'ailleurs fait un constat plutôt accablant sur sa voiture à Miami.

Après une saison très délicate en 2022, où il avait été ennuyé par un souci de marsouinage, Lewis Hamilton espérait vivre une année 2023 plus tranquille. Mais alors que Red Bull domine les autres écuries, Mercedes peine à améliorer sa monoplace. Lors de la deuxième séance d’essais libres à Miami, le septuple champion du monde n’a réalisé que le septième meilleur temps, derrière Lando Norris. Lewis Hamilton n’y arrive pas, et il ne cache pas ses difficultés.

«C'est comme un coup de poing dans le ventre»

« On n'est pas particulièrement rapides, et c'est difficile en piste. On essaie beaucoup de choses différentes. En EL1 ça paraissait plutôt bien, mais quand on arrive en EL2 et que l'on voit le vrai rythme, c'est comme un coup de poing dans le ventre. C'est parfois un peu difficile à encaisser, mais on va continuer à travailler, on va se ressaisir et essayer de voir si l'on peut faire des changements de réglages pour que la voiture soit idéale » a d’abord confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«On a l'impression de piloter à peu près la même voiture»