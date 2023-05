Brad Pitt bientôt pilote de F1 ? Hamilton réagit

La rédaction

Les réseaux sociaux se sont enflammés le temps d'un instant. Brad Pitt, le célèbre acteur hollywoodien, en plein tournage pour un film sur la Formule 1, coproduit par Lewis Hamilton, pourrait prendre place à une séance d'essais libres lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Une rumeur vite démentie depuis.

Le tournage de ce film financé par Apple et sur le point de commencer et cette rumeur est partie d'une fake news, relayée par ESPN affirmant que Brad Pitt conduirait une vraie monoplace de Formule 1, aux côtés de vrais pilotes. La question d'une onzième équipe lors de ce Grand Prix était même d'actualité...

La folle rumeur démentie

Finalement ça ne sera pas le cas. En revanche, le paddock va être envahi par le tournage du film dans les prochaines semaines. Le site spécialisé en Formule 1, Motorsport explique que cette rumeur est fausse. Tout d'abord, pour avoir le droit de piloter une voiture de Formule 1, il faut disposer d'une Super Licence, qui s'obtient dans un cadre très strict. Si le circuit de Silverstone sera bien utilisé à des fins de tournage, Brad Pitt évoluera seul sur la piste, au volant d'une F2 ou F3 customisée pour ressembler au maximum à une F1. De cette façon, les gradins seront remplis et il ne sera pas nécessaire de faire appel à des figurants.

«Je ne connais pas tous les projets que l'on va faire dans le paddock»