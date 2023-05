F1 : Hamilton au coeur d’un scandale, il sort du silence

Pierrick Levallet

En plus d'être l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la F1, Lewis Hamilton défend également activement plusieurs causes. Le Britannique apporte notamment régulièrement son soutien à la communauté LGBTQ+. Et ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de Miami, le septuple champion du monde fera passer un message clair pour cette cause.

Grand défenseur de plusieurs causes dans le monde, Lewis Hamilton n’hésite pas à porter sa voix lorsque cela s’avère nécessaire. Le pilote de Mercedes soutient notamment activement la cause LGBTQ+. En Arabie Saoudite, il n’a pas manqué d’arborer un casque avec le drapeau arc-en-ciel pour l’afficher. Et lors du Grand Prix de Miami, le septuple champion du monde va en faire de même.

La Floride veut faire passer des lois anti-LGBTQ+

En effet, Lewis Hamilton est totalement opposé aux projets de lois que le gouvernement de la Floride veut adopter contre la communauté LGBTQ+. Le gouverneur Ron De Santis expliquait récemment que son Etat allait être celui où « les woke viendraient mourir ». Il a également interdit d’évoquer le sujet de l’homosexualité dans les écoles. Ces lois visent à faire de cela quelque chose d’étrange et d’anormal. Lewis Hamilton n’est clairement pas en accord avec cela, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

«Je continue à soutenir la communauté LGBTQ»