F1 : Verstappen condamné à une remontada, c’est une habitude !

Arnaud De Kanel

Pris au piège par l'accident de Charles Leclerc qui a entrainé un drapeau rouge et qui a donc mit fin prématurément aux qualifications, Max Verstappen s'élancera de la 9ème position sur la grille ce dimanche à Miami. Le Néerlandais est habitué à signer de folles remontées ces deux dernières années.

« Ce drapeau rouge est frustrant, c’est de la malchance mais il y a aussi une erreur de ma part lors de la première tentative, donc je n’en veux pas trop à Charles. C’est la qualification, ça peut arriver, il a perdu gros lui aussi. Combien de tours pour remonter ? Bonne question ! Déjà prendre un bon départ pour tenter de gagner quelques places. Ensuite, c’est sûr on a une F1 rapide et on peut dépasser ici. Donc je réponds le moins possible évidemment », lâchait Max Verstappen après une Q3 ratée pour lui. Le double champion du monde en titre n'a pas eu le temps d'effectuer un tour de piste suite à l'accident de Charles Leclerc et il s'élancera donc depuis la 9ème place sur la grille. Le Néerlandais n'est pas un adepte du samedi, lui qui n'a signé 'que' 22 pole position pour 37 victoires. Verstappen est animé par la course et il a pour habitude de briller le dimanche, qu'importe la position d'où il part. Depuis 2021, à chaque fois qu'il s'est élancé de la 9ème position où au delà, il est monté sur la boite.

Deux victoires

Max Verstappen avait écrasé la concurrence la saison passée. C'était si simple pour lui qu'il aimait parfois se rajouter un peu de difficulté en partant de très loin. A commencer par le Grand Prix d'Hongrie. Ce jour-là, Verstappen s'était élancé depuis la 10ème position et il avait profité des erreurs de Ferrari pour s'imposer sur la ligne d'arrivée malgré une petite frayeur et un 360° en piste.



Au retour de la trêve estivale, il avait récidivé à Spa. Sanctionné après le changement de son unité de contrôle électronique, d'éléments de sa boîte de vitesses, de sa batterie, du moteur thermique et du turbocompresseur, il était parti en 14ème position. Mais en Belgique, Verstappen était imprenable. Il ne lui avait suffit que de douze tours pour prendre la tête et mener le peloton avant de franchir la ligne d'arrivée en première position.

Deux deuxièmes places

Quand il ne gagne pas, Max Verstappen n'est jamais très loin du vainqueur. Au Grand Prix de Russie 2021, il avait été sanctionné de trois places sur la grille après avoir été jugé coupable de l'accrochage avec Lewis Hamilton en Italie. De ce fait, Red Bull avait décidé de changer pour la quatrième fois son unité de puissance, comme à Spa en 2022. Il s'était donc élancé depuis le fond de la grille, en 20ème et dernière position. Pas de quoi l'effrayer puisqu'il avait franchi la ligne d'arrivée en seconde position derrière Hamilton après une remontée spectaculaire de 18 places.



Enfin, c'est à Djeddah cette saison que date la dernière grosse remontée de Max Verstappen. Victime d'une défaillance en Q2, il n'avait signé que le 15ème meilleur temps de la journée. Le lendemain, il avait déroulé pour terminer deuxième derrière son coéquipier Sergio Perez. Il n'est donc pas impossible de le revoir réitérer une telle performance ce dimanche à Miami.