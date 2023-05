F1 : Guerre Verstappen-Pérez, l'improbable soutien de Mercedes

Jean de Teyssière

Si chez ses adversaires, Max Verstappen ne semble pas avoir de concurrent capable de l'embêter jusqu'au bout dans sa lutte pour un troisième titre mondial consécutif, son coéquipier, Sergio Pérez lui donne du fil à retordre. Les deux pilotes Red Bull se sont imposés deux fois chacun et Sergio Pérez s'est même offert le luxe de remporter le sprint de Bakou. Toto Wolff, directeur de Mercedes s'est permis de conseiller Red Bull dans cette gestion.

Comment gérer deux égos de pilotes qui veulent tous les deux devenir champion du monde au sein d'une même écurie ? Toto Wolff a connu pareil situation en 2016 entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Avec un avantage pour le pilote allemand sacré lors de cette saison. Pour le moment, Christian Horner, le directeur de Red Bull semble gérer la situation, mais devrait prendre le conseil de son rival autrichien.

«C'est un problème de riche»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Christian Horner évoque cette rivalité, saine pour le moment, au sein de Red Bull : « Je pense que c'est un problème de riche. Tout d'abord, n'importe quel directeur d'écurie espère avoir ce problème, et c'est quelque chose que l'on a déjà vécu. Le plus important est de veiller à ce que la paranoïa ne s'installe pas et que les deux pilotes soient traités sur un pied d'égalité. On se donne beaucoup de mal pour assurer l'équité, au point de savoir qui sort le premier du garage chaque week-end. Ils alternent même lors du débriefing pour savoir qui prend la parole en premier. Mais vous savez, c'est la course, c'est la Formule 1, et de temps en temps il y a quelque chose qui se passe, comme une voiture de sécurité, un arrêt au stand. On ne peut pas contrôler tous les aspects de ce sport et il y a toujours des variables. Je pense que tant que les pilotes savent qu'ils ont tous les deux les mêmes chances, tout dépend finalement de ce qu'ils font en piste. C'est là que l'on veut que ça se passe, et non pas que la fiabilité, par exemple, joue un rôle majeur dans la lutte pour le titre entre deux pilotes de notre écurie. »

Toto Wolff conseille Red Bull dans sa gestion des deux pilotes