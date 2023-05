Coup de tonnerre en F1, il interpelle... Emmanuel Macron

Pierrick Levallet

La saison passée, le Circuit Paul Ricard a accueilli sa dernière course de F1 avant un moment. Le GP de France n'est plus au programme en cette année 2023. Il pourrait néanmoins faire son retour dans le calendrier dans un avenir plus ou moins proche. Le patron de la F1 réclame néanmoins des efforts à la France et n'a pas hésité à interpeller Emmanuel Macron pour en discuter.

Le calendrier de la saison 2023 de F1 a fait quelques victimes. Le GP de France n’est notamment plus au programme. Le Circuit Paul Ricard n’accueillera aucune course de F1 cette année, laissant ainsi Max Verstappen comme le dernier vainqueur du Grand Prix. Toutefois, il n’est pas exclu que le GP de France fasse son retour dans le calendrier de F1 dans un avenir plus ou moins proche. Mais Stefano Domenicali demande malgré tout à la France de faire des efforts.

«Pathétique» : Gros clash avec Verstappen, Mercedes en rajoute une couche https://t.co/7hCauqLm9B pic.twitter.com/0gHe0KTCDy — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

«Il faut juste que chacun fasse des efforts»

« Désormais, la F1 est redevenue un sport qui intéresse. Vous ne pouvez pas dire: je viens parce que je suis la France. Plus que personne, je veux que votre pays revienne au calendrier mais il faut faire les efforts que les autres font. Il faut juste que chacun fasse des efforts. Mieux, il faut des interlocuteurs. Et pour l'instant, chez vous, nous n'en avons pas » a expliqué le patron de la F1 dans un entretien accordé à L’Equipe . Il en a également profité pour interpeller Emmanuel Macron.

«Si le président Macron veut discuter, je serai là»