Brad Pitt débarque en Formule 1, Charles Leclerc jubile

Jean de Teyssière

Après les caméras de Netflix, les pilotes de Formule 1 vont devoir faire encore un peu de place à une autre équipe de tournage. Financé par Apple, un film autour de la Formule 1 avec Brad Pitt en acteur principal et Lewis Hamilton en scénariste et producteur, le tournage débutera lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, en juillet prochain. Charles Leclerc, pilote Ferrari accueille ce tournage avec positivité.

Lewis Hamilton fait partie de l'équipe du film et avait récemment évoqué ce tournage et la place qu'il avait dans la production de ce film. Pour le pilote Mercedes, « il s’agit de faire en sorte que le film soit authentique et que vous tous, les fans de course automobile, le voyiez et disiez ’c’est crédible’, et que vous ayez une vision de la course automobile d’un point de vue différent de ce que vous pouvez voir à la télévision. »

«C'est incroyable pour le sport, c'est génial»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Charles Leclerc évoque les bienfaits que le film qui sera tourné autour de la Formule 1 avec Brad Pitt apportera à son sport : « Je pense que c’est incroyable pour le sport, c’est génial. Cela nous donne une très grande visibilité, une grande portée pour les gens qui ne nous connaissent peut-être pas ou ne sont pas tellement intéressés par la Formule 1. Juste pour qu’ils la comprennent mieux, de manière plus ludique et avec un film, je pense que c’est le meilleure façon possible. Donc non ou du moins pour moi, cela n’ajoutera aucune pression ou aucune gêne, car nous nous habituons à avoir plus de caméras autour de nous depuis l’arrivée de Netflix. »

