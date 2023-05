Catastrophe en F1, Pérez et Verstappen se lâchent

Hugo Chirossel

La saison dernière, la réglementation technique de la Formule 1 a changé et devait avoir pour objectif de rendre les courses plus attrayantes en facilitant les dépassements entre pilotes. Ce qui a été le cas l’année dernière, mais le spectacle est un peu moins au rendez-vous depuis la reprise, notamment lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. À en croire Max Verstappen et Sergio Pérez, cela ne risque pas de s’améliorer.

Depuis la saison dernière, la réglementation technique de la Formule 1 a été modifié. Un des objectifs étant de permettre aux pilotes de se dépasser plus facilement afin d’accroître le spectacle. Ce qui a été efficace, puisque le nombre de dépassements a augmenté de 30% en 2022, en comparaison avec 2021. Cependant, plusieurs pilotes estiment que cela est désormais plus difficile en raison de l’appui supérieur des monoplaces. Et d’après Sergio Pérez et Max Verstappen, ce n’est pas près de s’améliorer.

« Ça devient déjà plus dur de dépasser que l'an dernier »

« Je trouve que cette année, c'est certainement devenu un petit peu plus dur. Ces voitures génèrent un peu plus d'appui, et en générant ce peu d'appui en plus, la voiture de derrière peine un petit peu plus à suivre. Alors à mon avis, ce n'était pas la bonne chose à faire de raccourcir la zone DRS, car ça devient déjà plus dur de dépasser que l'an dernier en soi, alors c'est quelque chose que nous devrions revoir », a déclaré Sergio Pérez, dans des propos relayés par Motorsport.com . Un avis partagé par Max Verstappen : « Comme l'a dit Checo, je pense que plus on génère d'appui – et bien sûr, ce sera le cas tous les ans – plus c'est dur de doubler si la réglementation reste identique . »

« C'est vraiment, vraiment dur de nos jours »