Transfert à 20M€, l’OM donne sa réponse

L'été dernier, l'OM et Manchester City s'étaient mis d'accord pour le prêt avec option d'achat à 20M€ d'Issa Kaboré. Après des débuts compliqués, le latéral burkinabé est mieux ces dernières semaines. Pas de quoi pour autant convaincre Pablo Longoria de signer un tel chèque. Le président de l'OM veut revoir l'offre à la baisse.

« Je me concentre sur les matchs qui viennent. On laisse l'avenir à l'avenir. Ça ne dépend pas de moi mais je veux rester ici. Je suis heureux, je m'entends bien avec tout le monde », avait confié Issa Kaboré avant la rencontre face à l'AJ Auxerre. L'ancien joueur de l'ESTAC a enfin intégré la méthode Igor Tudor mais il en faudra plus pour convaincre l'OM de lâcher 20M€.

A 20M€, l'OM dit non pour Kaboré

C'est en tout cas ce qu'indique La Provence ce lundi. Le quotidien régional indique que si Manchester City n'accepte pas de revoir à la baisse l'option d'achat fixée à 20M€ au moment du deal, Issa Kaboré ne sera plus un joueur de l'OM la saison prochaine. Malgré tout, le Burkinabé peut encore espérer rester.

Longoria pourrait tenter un prêt