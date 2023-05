Un mercato de folie se prépare à l’OM, ils veulent imiter Deschamps

Arnaud De Kanel

Depuis que Pablo Longoria a pris les commandes de l'OM, il a pour habitude de se montrer très actif sur le mercato. Le président espagnol et son fidèle acolyte Javier Ribalta comptent bien récidiver cet été en s'inspirant d'un certain Didier Deschamps.

Au sortir de cette 34ème journée de Ligue 1, l'OM a perdu sa place de dauphin et pointe à la troisième position du classement. L'effectif marseillais a montré ses limites et il semble surtout éprouvé physiquement et mentalement. Pour lui donner un second souffle, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont prévu un chamboulement colossal.

OM - Guendouzi : Transfert historique en préparation https://t.co/SnQF3TJf4u pic.twitter.com/gDFkSYBc97 — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

Ça va bouger à l'OM !

Ce lundi, La Provence nous apprend que les deux dirigeants espagnols veulent régénérer une grande partie de l'effectif. Le quotidien régional précise que 8 à 9 arrivées sont prévues et il en va de même dans le sens des départs. Une vision partagée par Didier Deschamps à l'époque.

L'OM veut s'inspirer de Deschamps