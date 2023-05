OM - Guendouzi : Transfert historique en préparation

Arnaud De Kanel

Très en jambes lorsqu'il entre en jeu en fin de rencontre, Matteo Guendouzi n'a pourtant pas convaincu Igor Tudor de lui refaire confiance en le remettant dans son onze titulaire. Ces dernières semaines, la tendance est à un départ du milieu de terrain en fin de saison. D'ailleurs, un nouveau club se serait joint à la lutte.

L'histoire touche à sa fin entre Matteo Guendouzi et l'OM. Pourtant indispensable avec Jorge Sampaoli, il n'a pas échappé, à l'instar de Dimitri Payet, au management autoritaire d'Igor Tudor. La fracture est consommé entre les deux hommes et le rupture semble inévitable. Le Croate ne compte plus sur lui et l'OM peut se frotter les mains car un nouveau prétendant anglais serait intéressé.

West Ham vient aux renseignements pour Guendouzi

Ce lundi matin, The Athletic nous apprend que West Ham suivrait de près Matteo Guendouzi. Après Aston Villa et Newcastle, c'est un nouveau club anglais qui se joint à la lutte pour signer l'international français. Les Hammers veulent combler un très gros départ.

Rice vendu pour 100M€ ?

Si West Ham s'intéresse à Matteo Guendouzi, c'est pour remplacer Declan Rice. L'international anglais est sur le départ et selon la presse anglaise, son transfert pourrait dépasser les 100M€. Une vente record pour le club londonien.